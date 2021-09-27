Жителя Арамиля оштрафовали за покупку голосов в пользу «Справедливой России»

В Свердловской области жителя Арамиля Максима Апашинина оштрафовали на 20 тысяч рублей за подкуп избирателей на прошедших выборах в Госдуму и Заксобрание региона, со ссылкой на постановление судебного участка № 1 Берёзовского судебного района пишет Znak.com.

Апашинин признан виновным по статье 5.16 КоАП («Подкуп избирателей»).

Согласно постановлению суда, во второй день выборов, 18 сентября, Апашинин подкупил избирателя Неустроева, переведя ему 1700 рублей на «Сбербанк-онлайн». 1000 рублей он обещал ему за голосование за партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ещё 700 рублей — за то, что он привёл на участок ещё одного человека. Бюллетень с галочкой в нужной графе он должен быть сфотографировать на телефон и отчитаться.

О схеме стало известно от полицейского, который задержал проголосовавшего за 700 рублей мужчину, а также от наблюдателя на избирательном участке, заметившего подозрительного молодого человека с фотографиями бюллетеней в телефоне.

Апашин в суде признал свою вину и сказал, что испытывал материальные трудности и хотел «заработать лёгких денег». Он заявил, что сам получил 2000 рублей «от малоизвестного человека, который и предложил за денежное вознаграждение подыскивать избирателей, согласных голосовать за нужную партию». В результате Апашинину был назначен штраф.

Глава свердловского отделения «Справедливой России» Андрей Кузнецов заявил, что считает решение суда о подкупе провокацией.