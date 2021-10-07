Жительницу Верхней Салды будут судить за насилие против полицейского

В Верхней Салде пенсионерку будут судить по статьям об оскорблении представителя власти и о применении против него насилия, пишет E1.ru.

Инцидент, с которого всё началось, произошёл в ночь на 23 сентября в одном из домов Верхней Салды. По данным следствия, между 58-летней женщиной и её сожителем разгорелся конфликт. Пенсионерка была пьяна. Для того чтобы выпроводить мужчину из своей квартиры, она решила позвонить в полицию и рассказала полицейским, что мужчина «приставил нож к её горлу», чего на самом деле не было.

«Для отработки данного сообщения незамедлительно был организован выезд наряда патрульно-постовой службы, однако по прибытии на место полицейские узнали от участников конфликта, что угрозы ножом в действительности не было. Об этом женщина сообщила лишь для того, чтобы стражи порядка прибыли как можно быстрее», — объяснили в областном Следственном комитете.

В итоге в полицию забрали как сожителя, так и саму женщину, но ей это крайне не понравилось. В отделе полиции произошёл новый конфликт.

«В присутствии гражданских лиц обвиняемая, будучи недовольной тем, что её доставили в полицию, применила физическое насилие в отношении одного из сотрудников и высказалась в его адрес грубой нецензурной бранью», — сообщили в СК.

Против женщины возбудили уголовное дело. Следствие утвердило обвинительное заключение. Дело передано в суд, в нём фигурируют две статьи Уголовного кодекса. По более тяжкой, о применении насилия в отношении представителя власти, пенсионерке грозят исправительные работы, штраф и лишение свободы вплоть до пяти лет.