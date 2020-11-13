Жительницу Свердловской области оштрафовали на 25 тысяч рублей за отказ от госпитализации после положительного теста на коронавирус

Суд Байкаловского района Свердловской области выписал местной жительнице штраф на 25 тысяч рублей за отказ лечь в больницу после заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Предписания о госпитализации выдавались женщине дважды — ведомство настаивало на стационарном лечении женщины, чтобы не допустить заражения других членов семьи. Первое предписание было выдано, когда у заболевшей был установлен диагноз, второе — когда стало известно, что заразились её 80-летняя мать и ребёнок. Однако в обоих случаях женщина не стала ложиться в больницу.

«Таким образом, дважды отказавшись от госпитализации, женщина подвергла опасности и заболеванию иных членов своей семьи», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В связи с этим на неё был составлен протокол по части 3 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенные при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, повлекшее причинение вреда здоровью человека»).