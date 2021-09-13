Жительницу Нижнего Тагила приговорили к 7 годам колонии за убийство экс-супруга в День Святого Валентина

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Согласно материалам дела, 14 февраля 2021 года обвиняемая, находясь по месту своего проживания, совместно со своим бывшим супругом отмечала праздник, распивая спиртные напитки. Обнаружив в телефоне потерпевшего переписку с другой женщиной, она разбудила уже спавшего бывшего супруга и, высказывая претензии на почве ревности, спровоцировала конфликтную ситуацию.

В ходе взаимных оскорблений обвиняемая взяла находящуюся в доме металлическую щётку для чистки каминов и нанесла не менее четырёх ударов по голове потерпевшего, три из которых пришлись по рукам закрывавшего голову потерпевшего. Увидев после четвёртого удара кровь на лице потерпевшего, женщина прекратила свои преступные действия, покинула жилое помещение, переместившись в постройку на этом же участке.

На следующий день приехавший к родителям сын вызвал сотрудников скорой медицинской помощи. Потерпевший был госпитализирован в одну из городских больниц города с тяжёлой черепно-мозговой травмой. В результате причинённых телесных повреждений в день госпитализации потерпевший скончался, не приходя в сознание.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил обвиняемой наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.