Жительницу Нижнего Тагила осудят за убийство мужчины в состоянии аффекта

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ (убийство, совершённое в состоянии аффекта, вызванного насилием со стороны потерпевшего), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, вечером 26 октября 2020 года обвиняемая находилась у себя в квартире по улице Зари, распивая алкогольные напитки вместе со своими родственниками и подругой. При этом в квартире находилось пятеро несовершеннолетних детей, в том числе малолетний ребёнок самой подсудимой.

«В ходе застолья у обвиняемой произошёл конфликт с подругой, приревновавшей её к своему сожителю. В разгар ссоры обвиняемая в грубой форме потребовала пару покинуть квартиру, после чего сожитель подруги начал применять насилие в отношении обвиняемой. Мужчина ударил её кулаком в лицо, разбив при этом губу. Далее нападавший схватил обвиняемую за шею и сдавливал её некоторое время, затрудняя её дыхание. После этого сожитель подруги схватил женщину за волосы и начал таскать по кухне на глазах у прибежавшего ребёнка обвиняемой. Затем нападавший прекратил свои действия и сел на табурет на кухне, а обвиняемая взяла кухонный нож и нанесла им один удар в грудь обидчика», — рассказали в прокуратуре.

После приезда бригады скорой медицинской помощи и сотрудников полиции потерпевший был доставлен в больницу, где скончался на следующее утро.

«Сообщение о том, что в городской больнице №2 города Нижнего Тагила скончался 36-летний мужчина, доставлявшийся в указанное учреждение с проникающим колото-резаным ранением груди, поступило в территориальный отдел полиции ранним утром 27 октября 2020 года. Сыщики уголовного розыска по "горячим следам" установили причастную к произошедшему ЧП гражданку и в дальнейшем передали её для проведения необходимых следственных действий нашим коллегам из регионального СКР», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«В ходе расследования уголовного дела следователем СКР проведён комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. В частности, по делу проведены судебно-медицинская, биологическая, генетическая, а также психолого-психиатрическая экспертизы. Согласно заключению последней из перечисленных экспертиз, обвиняемая, совершая действия, направленные на причинение смерти потерпевшему, находилась в состоянии аффекта – сильного душевного волнения, вызванного противоправными действиями мужчины. Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.