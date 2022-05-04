Жительницу Нижнего Тагила будут судить за фальшивомонетничество

Свердловская прокуратура передала в суд уголовное дело против жительницы Нижнего Тагила. Тагильчанку обвиняют в сбыте поддельных пятитысячных купюр, пишет ИА «Все новости».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в начале этого года тагильчанка заказала в интернете две подделки номиналом 5000 рублей. Купюры она получила по почте и расплатилась ими в магазинах Екатеринбурга. Тогда фальшивки не вызвали подозрений у кассиров.

В отношении тагильчанки возбудждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Сбыт поддельных денег». Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.