Жительницу Кировграда, которая не вызвала врачей к 5-летней дочери с ожогами, приговорили к 6 месяцам исправительных работ

В Кировграде суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в оставлении дочери в опасности: судья назначил женщине полгода обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В суде было установлено, что 5-летняя дочь подсудимой, которая работает помощницей воспитателя в детском саду, около 11 часов 31 декабря 2020 года случайно опрокинула на себя кастрюлю с кипятком. При этом девочка получила термические ожоги задней поверхности туловища, верхних и нижних конечностей 2–3-й степени 45–50% площади тела.

«В период с 11 часов 31 декабря 2020 года по 19 часов 30 минут 1 января 2021 года мать, понимая, что её дочь находится в опасном состоянии вследствие получения ожогов, не предприняла мер по вызову скорой медицинской помощи и не обратилась в медицинское учреждение. В результате 1 января 2021 года вечером девочка умерла», — говорится в материалах дела.

В ходе судебного заседания подсудимая признала свою вину в полном объёме, заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей.