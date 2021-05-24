Жительницу Екатеринбурга приговорили к 6 годам колонии за смерть пассажира в ДТП

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил 6 лет колонии местной жительнице, которая устроила ДТП, где погиб пассажир, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Авария произошла 26 апреля 2020 года около 7 утра. Виновница ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, ехала на своём автомобиле Subaru Forester по улице Коммунистической со стороны улицы Молодёжи в направлении улицы Народного Фронта, вместе с ней на левом пассажирском сиденье находился молодой человек. Девушка на высокой скорости делала опасные манёвры и в итоге не справилась с управлением, наехала на бордюр и врезалась в деревья. Пассажир получил травмы головы, шеи, тела, из-за чего погиб на месте ДТП.

При этом машина подсудимой была неисправна, из-за чего ранее её эксплуатация была запрещена, но женщина всё равно пользовалась ей. Впоследствии девушка также отрицала факт, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, и причиной аварии назвала ямы на дорогах.

Суд признал водителя виновной по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Кроме того, суд лишил её права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.