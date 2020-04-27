Жительницу Екатеринбурга оштрафовали на 100 тысяч рублей за случайное убийство мужа

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 100 тысяч рублей 37-летнюю жительницу, которая случайно убила сожителя во время ссоры на почве уборки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Как установил суд, конфликт в паре произошёл в 2019 году в квартире на улице Рассветной. Осуждённая начала уборку в квартире, но её сожитель стал ей мешать, в какой-то момент он остановился в проёме между кухней и коридором. Женщина ударила его в грудь, отчего он упал и сильно ударился затылком об пол.

«Мужчина получил черепно-мозговую травму, от которой скончался через непродолжительное время», — сообщили в пресс-службе следственного управления.

Женщину признали виновной по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Обычно статья 109 УК РФ не предусматривает наказания в виде штрафа, но, как пояснили в пресс-службе СУ СКР, суд учёл признание вины и чистосердечное раскаяние осуждённой, а также зачёл в качестве отбытия наказания дни, проведённые женщиной в СИЗО.