Жительницу Бурятии осудили на 5 лет условно за наезд на следователя

В Бурятии суд признал жительницу села Телемба виновной в умышленном наезде на следователя и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По информации ведомства, инцидент произошёл в августе 2018 года.

«Женщина не хотела быть допрошенной в качестве свидетеля по уголовному делу и отказывалась получить повестку о вызове на допрос», — говорится в сообщении.

Чтобы избежать допроса, обвиняемая, находясь за рулём своего автомобиля, сбила следователя Еравнинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Республике Бурятия. В прокуратуре отмечают, что действия виновной «в момент наезда создавали реальную опасность для жизни и здоровья следователя».