Жительницу Берёзовского, зарезавшую своего мужа-инвалида, приговорили к 9 годам колонии

Берёзовский городской суд назначил 9 лет и 5 месяцев колонии общего режима местной жительнице, которую признали виновной в убийстве своего мужа-инвалида (часть 1 статьи 105 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошёл в ноябре 2020 года. Обвиняемая, её муж и друг их семьи на протяжении четырёх дней пили алкоголь. В один из дней между супругами возник конфликт, в котором мужчина оскорбил свою жену и её маму. После этого женщина сходила за ножом на кухню, подошла к лежащему на диване мужу и ударила его ножом в грудь со словами: «Получай, это за маму». Муж-инвалид в ответ сказал: «Лена, ты меня убила», позвонил своему другу, чтобы тот вызвал полицию, и умер. Женщину задержали на месте преступления.