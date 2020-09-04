Жительнице Серова грозит 7 лет колонии за кражу продуктов на 177 рублей

Полиция Серова передала в суд уголовное дело в отношении 57-летней женщины, которую обвиняют в краже сметаны и мясных субпродуктов из магазина на общую сумму 177 рублей и в том, что она толкнула сотрудника торговой точки, сообщает пресс-служба МО МВД «Серовский».

Ей вменяется часть 2 статьи 161 УК РФ («Грабёж с применением насилия, не опасного для жизни человека»), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

По данным полиции, инцидент произошёл в конце июля в магазине на улице Льва Толстого. В ходе разбирательств установлено, что тогда обвиняемая зашла в магазин, охранник заметил, что дама сложила в сумку товар — сметану и упаковку мясных субпродуктов, после чего попыталась выйти на улицу. Охранник преградил ей путь, однако женщина «с силой» оттолкнула мужчину, перешла дорогу и села в автомобиль, где её на водительском месте поджидала дочь.

Ничего не объясняя, обвиняемая попросила дочь побыстрее увезти её, однако скрыться машине не удалось — путь преградил сотрудник магазина. В этот же момент происходящее заметили патрульные полиции, которые стали подходить к авто, однако в какой-то момент женщина-покупательница выбежала из него и скрылась, оставив свою дочь и сумку с похищенными товарами в машине.

«После совершённого она быстро ушла домой, долгое время не открывала двери. Лишь после многочисленных уговоров впустила сотрудников полиции, призналась в совершённом. В ходе следствия пояснила, что денежными средствами располагала, но тратить их не хотела», — сказали в полиции.

Известно, что обвиняемая официально не трудоустроена. Ранее к уголовной ответственности не привлекалась.