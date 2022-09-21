Жительнице Первоуральска перестали выплачивать пенсию после смерти её тёзки из Нижнего Тагила 

75-летняя жительница Первоуральска несколько месяцев не получала пенсию из-за бюрократической ошибки. В июле 2022 года умерла тёзка женщины, проживающая в Нижнем Тагиле, после чего ошибочная информация была передана в Управление Пенсионного фонда Первоуральска.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, неверная информация о смерти жительницы Первоуральска поступила из отдела полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское», после чего ЗАГС Ленинского района Нижнего Тагила составил запись об акте смерти, затем информация была направлена в Управление Пенсионного фонда по городу Первоуральску, который прекратил выплаты пенсии по старости женщине с идентичным именем.

Прокуратура направила в суд заявление об аннулировании ошибочной записи о смерти 75-летней жительницы Первоуральска. Рассмотрение заявления и восстановление прав пенсионерки находится на контроле ведомства.