Жительнице Нижнего Тагила в автосалоне продали неисправный автомобиль под грабительские проценты

Тагильчанка Оксана Бессонова весной 2023 года купила автомобиль Mitsubishi ASX в одном из автосалонов Екатеринбурга. Автомобиль был взят в рассрочку по выгодной цене, по крайней мере в этом была уверена сама женщина. Уже дома, в Нижнем Тагиле, она обнаружила, что вместо положенных 8,5–10,5% годовых по кредитному договору она обязана будет платить 28%. Более того, во время техосмотра автомобиля выяснилось, что иномарка имеет ряд дефектов и по сути неисправна, сообщает ТК «Телекон».

В автосалоне женщине пояснили, что со всеми недостатками автомобиля она была ознакомлена, равно как и с условиями договора. Женщина, не согласная с таким отношением, обратилась в Верх-Исетский суд Екатеринбурга с требованием расторгнуть договор.

По решению суда кредитный договор был аннулирован. В ближайшее время автомобиль будет передан банку. Тем не менее требование Оксаны о компенсации всех затрат за время пользования автомобилем суд отклонил, поэтому она подала аппеляцию в вышестоящий суд и намерена добиваться возврата потраченных впустую денег.