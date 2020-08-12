Жительнице Екатеринбурга грозит шесть лет колонии за кражу денег со счёта свекрови

Полиция завела уголовное дело на жительницу Екатеринбурга, которая перевела себе деньги будущей свекрови, пишет E1.ru.

«В отдел полиции № 2 поступило заявление от 56-летней местной жительницы о том, что с её банковской карты списаны денежные средства в размере 143 тысяч рублей. В ходе проверки указанной информации сотрудники полиции установили, что заявительница ранее проживала вместе с сыном 1999 года рождения и его 25-летней сожительницей, которая обладала доступом к банковскому счёту женщины для оплаты коммунальных услуг через мобильное приложение», — сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Как установили правоохранители, девушка привязала чужую банковскую карту к своему номеру и перевела 143 тысячи рублей на собственный счёт. Владелица карты заметила хищение и написала заявление в полицию. Полицейские также установили, что с ноября 2019 года по июль 2020 года подозреваемая ежемесячно переводила на свою карту со счёта пенсионерки от 8 до 10 тысяч рублей и тратила их.

Подозреваемая призналась в преступлении и написала явку с повинной, она находится под подпиской о невыезде, на неё завели уголовное дело по 158-й статье УК РФ («Кража, совершённая с банковского счёта»), предполагающей до шести лет лишения свободы.