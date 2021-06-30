Жительница Ярославля пожаловалась Путину на выживание на 1,5 тысячи рублей из-за кредита

Жительница Ярославля, воспитывающая девятилетнего ребенка, во время «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным пожаловалась, что у неё зарплата 12 700 рублей, из которой ещё и вычитают кредит.

«Остаётся 1500 рублей, на которые невозможно платить за квартиру и покупать школьные тетради. Я очень хочу, чтобы вы помогли бедным людям и решили вопрос с кредитами, которые берут от безысходности», — сказала она.

Путин говорит, что если после выплаты остаётся такая минимальная сумма, то с неё не могут взимать выплаты по кредиту, а также отметил, что меры поддержки семей с детьми принимаются.

Ранее сообщалось, что президент подписал законопроект, который делает неприкосновенным минимальный доход должника и находящихся на его иждивении лиц. Согласно законопроекту, теперь зарплата и прочие доходы должника, которые равны прожиточному минимуму, включаются в список имущества, которое не может быть взыскано. Речь идёт о сумме в 12 702 рубля. Однако если в регионе этот показатель превышает общефедеральный, то в расчёт берётся именно он.

Стоит отметить, что закон не распространяется на взыскание алиментов, возмещение причинённого здоровью вреда, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причинённого преступлением.