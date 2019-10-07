Жительница Татарстана изрезала ножом своих детей после ссоры с мужем

В Набережных Челнах 32-летняя местная жительница после ссоры с мужем изрезала ножом своих сыновей 2 и 6 лет, после чего попыталась совершить самоубийство. В результате ЧП младший ребёнок погиб на месте, старший вместе с матерью был госпитализирован.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Татарстану, в ночь на 6 октября подозреваемая поругалась с супругом на почве ревности, после чего мужчина ушёл из дома. После ухода мужа женщина взяла нож и нанесла множественные ранения в область грудной клетки своим сыновьям, а после себе.

Полиция возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более малолетних. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.