Жительница Нижней Туры избила и искусала полицейского в аэропорту Тюмени

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней жительницы посёлка Сигнального Нижней Туры, устроившей дебош в аэропорту Рощино, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.

По версии следствия, 23 мая около 03:00 45-летняя пассажирка из Свердловской области, находившаяся в аэропорту Рощино, закурила в здании аэровокзала, что запрещено. Сотрудник транспортной полиции сделал ей замечание и предложил пройти в участок, чтобы составить протокол об административном правонарушении, но женщина в ответ начала оскорблять полицейского. Позже, когда её всё же доставили в дежурную часть, она затеяла драку с полицейским и укусила его за палец.