Жительница Нижнего Тагила заплатила за бесплатные роллы 40 тысяч рублей

Жительница Нижнего Тагила стала жертвой интернет-мошенников. В соцсети «ВКонтакте» 36-летняя тагильчанка увидела рекламу несуществующего банка, в которая новым клиентам обещали подарить роллы.

Женщина перешла по указанной в рекламе ссылке на сторонний ресурс. Там она заполнила анкеты, ввела данные банковской карты, в том числе срок её действия и CVV-код, а затем и код подтверждения операции из смс-сообщения.

После проведённых манипуляций женщина не смогла войти в личный кабинет банка и направилась в ближайшее отделение, где ей сообщили о списании более 40 тысяч рублей. По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» напоминают о том, что ни в коем случае нельзя сообщать посторонним номер банковской карты, а также код на обратной стороне. Эти данные не запрашивают даже банковские работники и силовые ведомства.