Жительница Нижнего Тагила ведёт необычный блог. Она снимает видеопрогулки по городу для бывших тагильчан, тоскующих по малой родине 

Четыре года назад на YouTube появился канал под названием «Город Нижний Тагил» (0+). Его создала тагильчанка Любовь для людей, которые давно уехали из Нижнего Тагила, но скучают по малой родине. Идея снимать видеопрогулки по городским улочкам пришла Любови случайно, когда она просто для себя снимала виды Нижнего Тагила.

«Когда я снимала первые видео, я почувствовала тоску по родному городу (Любовь переехала в Нижний Тагил несколько лет назад из Сибири) и поняла, что есть тагильчане, которые давно переехали в другие города, страны, и у них нет возможности приехать в Нижний Тагил», — поясняет женщина.

Канал с незамысловатым контентом заметили бывшие тагильчане. Они стали просит Любовь снять для них родные места: дворы, в которых они выросли, школы, в которых учились. Так «клиентами» блогера стали жители Германии, Беларуси, Канады, Израиля.

«У нас очень доброе, душевное общение со зрителями. Сначала я хотела быть за кадром, но подписчики попросили на пеших прогулках комментировать то, что снимаю», — говорит Любовь.

В комментариях под видео подписчики встречают друзей детства, одноклассников, соседей, бывших коллег. Канал Любови объединяет тагильчан, давно живущих далеко от родного дома.

Иногда в блоге можно увидеть «адресные» видео, которые снимаются для определённых людей. Например, есть видео «для Натальи из Канады» под её любимую песню. Иногда за труд блогера подписчики скидывают донаты. Любовь воспринимает это как энергообмен, но большую часть всё же снимает безвозмездно.

«До недавнего времени я работала на “Уралвагонзаводе” в бюро технического контроля, в июне уволилась по семейным обстоятельствам. Не хочу много говорить о личной жизни, хотелось бы остаться доброй феей для своих подписчиков», — отмечает блогер.

Женщина делится, что ведение блога занимает много времени, больше всего уходит на монтаж и подбор музыки. Но у неё есть и много других увлечений. Любовь занимается скандинавской ходьбой, ежедневно проходит 10 тысяч шагов, ходит в бассейн, зимой много катается на лыжах и коньках, летом играет в настольный теннис с сыном. Также ходит в клуб «Азимут» на йогу, создаёт славянские обрядовые куклы, с которыми ежегодно участвует в ежегодной Тихвинской ярмарке, и любит шить текстиль для дома. Кроме того, постоянно проходит обучающие курсы разной направленности.