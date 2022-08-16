Жительница Нижнего Тагила в Новороссийске отобрала у прохожего пистолет

В Новороссийске полиция по горячим следам задержала двух девушек, подозреваемых в грабеже. Одной из задержанных оказалась 26-летняя жительница Нижнего Тагила. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Накануне в дежурную часть полиции Новороссийска обратился 19-летний местный житель с заявлением, что в жилом микрорайоне города две неизвестные девушки отобрали у него пневматический пистолет. В результате розыска сыщики задержали двух женщин: 28-летнюю жительницу Иркутска и 26-летнюю приезжую из Нижнего Тагила. В квартире одной из задержанных полицейские обнаружили и изъяли похищенный пистолет, который вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж). Санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

На период предварительного следствия злоумышленницам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.