Жительница Нижнего Тагила украла на вокзале телефон

Транспортные полицейские Серова 10 августа задержали жительницу Нижнего Тагила, которая украла телефон на железнодорожном вокзале. Как рассказали в Линейном отделе МВД России на станции Нижний Тагил, 30 июня пассажирка приобрела билеты в кассе железнодорожной станции Верхотурье и оставила мобильный телефон на стойке. В это время злоумышленница положила на гаджет свой телефон, а затем забрала сразу оба устройства. Женщина сбросила настройки телефона до заводских и оставила украденное себе.

Потерпевшая обратилась в полицию. 10 августа сотрудники Линейного отдела МВД на станции Серов установили и задержали подозреваемую, которой оказалась 38-летняя тагильчанка. Похищенный телефон стоимостью 23 тысячи рублей сотрудники изъяли. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).