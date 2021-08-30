Жительница Нижнего Тагила убила супруга при помощи ножниц

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной 30-летней жительницы, обвиняемой в убийстве собственного мужа, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемая 21 ноября 2020 года, находясь в жилом многоквартирном доме в Дзержинском районе Нижнего Тагила, совершила убийство своего мужа. Находясь в общем коридоре жилого дома, она нанесла ножницами один удар в грудь потерпевшему, повредив при этом сердце мужчины. От полученной травмы груди потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время до приезда скорой помощи.

Отмечается, что и сама обвиняемая, и её муж находились в состоянии опьянения, в связи с чем между ними произошёл конфликт. В ходе конфликта потерпевший оскорблял свою супругу, а также нанёс ей один удар ногой в живот, что впоследствии повлекло совершение виновной преступления.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. Санкция статьи обвинения предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 15 лет.