Жительница Нижнего Тагила убила сожителя в пылу пьяной ссоры 

В Нижнем Тагиле Дзержинский районный суд приговорил ранее судимую местную жительницу к 9 годам заключения за убийство сожителя. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе застолья у пары произошёл конфликт, после чего женщина схватилась за нож.

В суде было установлено, что 26 июля 2021 года в одном из домов коллективного сада № 3 подсудимая вместе с сожителем распивала спитрные напитки. Позже между влюблёнными произошёл конфликт, переросший в драку: мужчина схватил женщину за волосы, причинив ей боль. Когда потерпевший успокоился, осуждённая воткнула в левую часть груди сожителя нож. От полученной травмы мужчина скончался в больнице.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал ранее судимую за кражу женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил ей наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Подсудимая вину в совершении преступления признала частично, пояснив, что у неё не было цели убить сожителя. Приговор не вступил в законную силу.