Жительница Нижнего Тагила стала чемпионкой России по бодибилдингу 

36-летняя Елена Клюка из Нижнего Тагила стала лучшей на прошедшем недавно в Москве чемпионате России по бодибилдингу в категории «Фитнес-бикини». Как пишет ИА «Все новости», ещё несколько лет назад Елена была далека от спорта и бодибилдинга в особенности. После рождения второго ребёнка женщина захотела восстановить фигуру и отправилась в спортзал. Вскоре ей предложили поучаствовать в клубном фитнес-баттле, тагильчанка согласилась и одержала первую в жизни победу по бодибилдингу. Именно так в 2020 году начался её спортивный путь.

Уже через год на областных и всероссийских соревнованиях Елена взяла второе место. Но настоящий успех пришёл в этом сезоне. Благодаря упорному труду тагильчанка начала забирать одну победу за другой. В сентябре она стала абсолютной чемпионкой Свердловской области, в начале октября — Уральского федерального округа. После отправилась в Москву на всероссийский турнир. На него заявилось рекордное количество спортсменов — около 1000 человек из 65 регионов страны.

«Там собрались чемпионы мира, Азии, России, Москвы. Уровень был очень серьёзный. Цели занять первое место у меня не было, просто хотелось поучаствовать, сравнить себя с более серьёзными девушками», — говорит Елена Клюка.

В категории «Фитнес-бикини» для участниц 35–39 лет ростом до 166 см боролись более 20 претенденток. Тагильчанка с большим отрывом обошла всех конкуренток, в том числе трёхкратную чемпионку мира.

«Я переживал больше, чем она. У меня было больше эмоций, потому что она не понимала, что стала чемпионкой России. Елена — первый человек в Нижнем Тагиле, который стал лучшим в стране по бодибилдингу. И я как тренер тоже первый в городе получил медаль», — делится тренер женщины Сергей Миронов.

Отдохнув несколько дней, Елена снова вернулась в тренировочный режим. Теперь тагильчанка собирается заявиться на соревнования международного класса.