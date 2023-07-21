Жительница Нижнего Тагила согласилась за 20 тысяч рублей вступить в брак с таджиком

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила через суд добилась расторжения фиктивного брака местной 29-летней жительницы и гражданина Таджикистана, который хотел получить возможность легально находиться на территории России. Об этом ИА «Все новости» сообщила старший помощник прокурора Ольга Слепухина.

По информации ведомства, сразу после заключения брака мужчина написал заявление о выдаче гражданства РФ в упрощённом порядке. По словам невесты, она не знала, что такие процедуры проходят через проверку МВД и прокуратуры.

«Первоначально их нужно было опросить. Установить местонахождение иностранного гражданина не удалось, а вот женщина сходу призналась, что согласилась вступить в брак за 20 тысяч рублей. Будущие супруги познакомились в соцсетях, мужчина сказал, что общается только ради брака за деньги и гражданства. После недолгой переписки они съездили в ЗАГС Екатеринбурга для подачи заявления, где увиделись в первый раз. А во второй — во время регистрации брака. На этом их общение закончилось», — отметила Ольга Слепухина.

Ранее тагильчанка замужем не была, работает продавцом, детей нет. О фиктивном браке она никому из близких не сообщила. Об ответственности не знала и очень удивилась, когда её стали вызывать для дачи показаний. Суд обязал женщину вернуть государству всю сумму вознаграждения. Гостя из Таджикистана депортируют, а запись о браке будет аннулирована.