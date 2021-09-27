Жительница Нижнего Тагила с сахарным диабетом открывает первый в городе диа-клуб

28-летняя жительница Нижнего Тагила Юлия Смирнова живёт с сахарным диабетом первого типа 12 лет. На протяжении всего этого времени она изучала «сахарную» тему и недавно решила открыть первое в городе диа-сообщество. Юлия хочет, чтобы тагильчане, страдающие от диабета, не чувствовали себя одинокими и могли делиться своим опытом с другими людьми.

В 15 лет Юлия резко начала худеть, за два месяца она сбросила 6 килограммов и стала весить 32 килограмма. Сначала врачи и не подумали, что у девушки диабет, ведь в её семье никто не страдал этим заболеванием. Девушка проходила УЗИ, посещала гастроэнтеролога и сдавала много разных анализов в попытках понять, что же с ней происходит. Самый последний анализ — на сахар — показал, что уровень глюкозы повышен до 15 мг/дл при норме 3,3–5,5 мг/дл.

«В то время у меня была усталость, в школу я ходила с трудом. Меня постоянно мучила жажда. Урок начинался, а я хочу пить, поэтому я уходила в туалет и пила воду из-под крана», — рассказывает Юлия.

Узнав, что у девушки может быть диабет, врачи положили Юлию в больницу, где она пролежала месяц. Там ей сказали, что поджелудочная железа навсегда перестала вырабатывать инсулин. Для школьницы это был стресс. Тагильчанка говорит, что тот период ей помогли пережить друзья и родственники.

Уже 12 лет Юлия живёт с диабетом первого типа. Всего существует два типа заболевания. При первом типе в организме полностью перестаёт вырабатываться инсулин, при втором свой инсулин в организме есть, но он плохо «работает» или его недостаточно. Каждому типу диабета необходима своя терапия.

Сейчас Юлия Смирнова находится в декрете и воспитывает двухлетнего сына. Говорит, что в Нижнем Тагиле с таким диагнозом непросто — в местных поликлиниках не хватает грамотных специалистов.

«Когда я была беременной, мне было сложно найти бесплатного врача. В платных клиниках они есть, но мне же нужно было регулярно ходить на обследования. Меня отправляли в эндокринологический центр, но там врач специализировалась больше по диабету второго типа, а он очень сильно отличается от моего. Тогда я обратилась в районную поликлинику, эндокринолог мне порекомендовала институт Охраны материнства и младенчества в Екатеринбург для дальнейшего наблюдения. Так как у неё не было опыта ведения беременных пациенток с диабетом», — вспоминает Юлия Смирнова.



Инсулиновая помпа / фото предоставлено Юлией Смирновой



Также, по словам Юлии, в Нижнем Тагиле можно получить не все препараты. В прошлом году она решила перейти с инсулиновых шприц-ручек на инсулиновую помпу, так как она намного удобнее и безопаснее (помпа автоматически рассчитывает, сколько инсулина необходимо человеку, а после сама вводит инъекцию). Тагильчанка хотела установить её в Екатеринбурге, но там уже распределили квоты. Тогда Юлии пришлось ехать за помпой в Омск.



Тест-полоски / фото предоставлено Юлией Смирновой



Чтобы делиться своим опытом с другими, тагильчанка решила открыть в Нижнем Тагиле первое диа-сообщество.

«Я читала разных блогеров-диабетиков в Instagram, и они натолкнули меня на мысль: а есть ли у нас в Нижнем Тагиле такие сообщества? Но я нашла лишь одну группу “Диа-детки Нижний Тагил”, в которой не было активности. И я подумала, что было бы здорово создать в Нижнем Тагиле диа-сообщество», — говорит 28-летняя тагильчанка.

Она планирует, что участники группы будут обмениваться опытом, и надеется, что к ним присоединятся опытные врачи, которые смогут дать новую информацию о диабете, ведь ежегодно материалы о болезни обновляются.

«Когда я в больнице сталкиваюсь с диабетиком, они начинают стесняться, зажиматься, а мне бы хотелось, чтобы они все были открытые», — делится Юлия.

Чтобы присоединиться к сообществу, достаточно вступить в группу во «ВКонтакте» «Сладкий Тагил. Диабет». В течение дня вашу заявку одобрят. Пока в сообществе девять участников, но девушка надеется, что скоро группа расширится и их станет больше.