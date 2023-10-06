Жительница Нижнего Тагила пропала во время выписки из больницы 

Накануне, 5 октября, в Нижнем Тагиле после выписки из больницы пропала 65-летняя Татьяна Якимова. Женщину забирали родственники из медучреждения на улице Сульфатная, но пока оформляли документы, она ушла в неизвестном направлении без телефона. Поиском тагилчанки занимаются сотрудники полиции и волонтёры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Скорпион».

По информации правоохранителей, о пропаже женщины заявил её муж. Известно, что около года назад пенсионерка уже терялась. На пропавшей были тёмные летние брюки, лиловая рубашка и тапочки. Её рост 160 см, волосы короткие тёмно-русые, глаза карие.

Если вы обладаете информацией о пропавшей, просим сообщить в отдел полиции № 17 по телефонам 8 (3435) 97-68-02 или 02, либо связаться с координатором поискового отряда «Лиза Алерт» по номеру телефона 8-904-17-20-595.