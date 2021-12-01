Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на тараканов и ужасные условия для пациентов Демидовской больницы 

Тагильчанка Алёна Алексеева пожаловалась на тараканов, осыпающуюся извёстку и плесень в Демидовской больнице на улице Горошникова. Пугающую видеозапись из медицинского учреждения она опубликовала в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

«Демидовская больница находится в очень-очень плачевном состоянии. Там нет даже элементарных копеечных розеток, остались одни торчащие провода. Всюду ползают тараканы, краска с извёсткой просто сыпятся на голову, от окон сквозит», — написала тагильчанка.

alenaalekseevna52 / видео из «ТикТока»

По словам Алёны, спать пациентам медсестра посоветовала с включённым светом. Она отметила, что на стенах больницы встречаются подтёки, плесень и грибок из-за высокой влажности. В пресс-службе больницы АН «Между строк» рассказали, что обработка помещений проводится регулярно.

«Ежемесячно проводятся дезинсекционные и дератизационные мероприятия с привлечением специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию. Еженедельно во всех отделениях стационара проводятся генеральные дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств. Ежедневно проводятся текущая и заключительная обработки помещений. График обработок соблюдается в полной мере», — прокомментировали в больнице.

Также в пресс-службе медучреждения добавили, что жалоб от пациентов в адрес администрации больницы не поступало.