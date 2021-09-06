Жительница Нижнего Тагила пожаловалась губернатору на плохую экологию

Во время прямой линии губернатора Свердловской области Елена Исупова из Нижнего Тагила пожаловалась Евгению Куйвашеву на ужасную экологию — по её словам, проблемы в городе существуют всю её жизнь. Женщина спросила, планируют ли власти как-то влиять на улучшение состояния городской экологии.

«Наши города строились как города-заводы, и в последнюю очередь думали об экологии. Сейчас надо думать и о качестве жизни. Новые производства мы будем строить только экологически чистые. Старые промышленные предприятия мы не можем остановить, потому что они градообразующие — весь город останется без работы», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Он отметил, что Нижнем Тагиле работают 3 стационарных пункта контроля, информация с них постоянно публикуется.