Жительница Нижнего Тагила пожаловалась губернатору на плохую экологию

Во время прямой линии губернатора Свердловской области Елена Исупова из Нижнего Тагила пожаловалась Евгению Куйвашеву на ужасную экологию — по её словам, проблемы в городе существуют всю её жизнь. Женщина спросила, планируют ли власти как-то влиять на улучшение состояния городской экологии.
«Наши города строились как города-заводы, и в последнюю очередь думали об экологии. Сейчас надо думать и о качестве жизни. Новые производства мы будем строить только экологически чистые. Старые промышленные предприятия мы не можем остановить, потому что они градообразующие — весь город останется без работы», — подчеркнул Евгений Куйвашев.
Он отметил, что Нижнем Тагиле работают 3 стационарных пункта контроля, информация с них постоянно публикуется.
«Это стимулирует руководителей предприятий снижать выбросы, думать об экологии. С каждым загрязнителем подписаны соглашения, по которым они при модернизации обязаны применять только "зелёные" технологии. Все предприятия эти обязательства выполняют. В 2022 году в Нижнем Тагиле выделят более 400 млн рублей на улучшение экологии. Этот путь прошли старопромышленные предприятия во всём мире», — отметил глава региона.