Жительница Нижнего Тагила получила 9 лет колонии за сбыт героина. Суд вынес приговор ранее судимой 35-летней безработной, обвиняемой в совершении сбыта наркотических средств в значительном размере (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что обвиняемая в апреле и ноябре 2021 года незаконно сбыла наркотические средства — героин общей массой более 1,5 грамма. Осуждённая и граждане, которым она сбыла наркотические средства, были задержаны сотрудниками транспортной полиции», — отметили в ведомстве.

Женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.