Жительница Нижнего Тагила первая среди россиян сменила свою фамилию на Альфа

Жительница Нижнего Тагила, экс-диджей «Экорадио», известная слушателям как Таня Демидова (Глазунова), первая среди россиян сменила свою фамилию на Альфа. Как рассказала АН «Между строк» девушка, идея выбрать такую необычную фамилию пришла к ней в июле 2023 года, а официально в ЗАГСе она поменяла паспорт лишь в минувший понедельник, 22 января.

«В мае прошлого года я развелась с мужем. Тогда фамилию менять я не стала, так как не хотела бегать и менять все документы, а также не знала, какую брать. Моя девичья фамилия — Шулепова, но к ней возвращаться не было смысла, так как папа давно умер, по его линии тоже никого не осталось. На радио я была Демидова, но творческий псевдоним брать не стала, хотя по нему меня многие знали. Много лет я занималась разными духовными практиками, и летом во сне мне пришло понимание, что моя новая фамилия должна быть Альфа. Но я сначала сопротивлялась, потому что у меня собаку звали Альфа», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка.

В ноябре Татьяна устроилась работать агентом в Альфа-банк. Девушку периодически стали представлять как Татьяну Альфа, и тогда она чётко поняла, что новая фамилия ей подходит и нравится. Близкие тагильчанки отнеслись к смене фамилии с пониманием. В ЗАГСе сотрудники тоже доброжелательно отреагировали на решение тагильчанки, а в МВД даже сфотографировались с Татьяной.

«Сразу хочу сказать, что банк не предлагал мне сменить фамилию за деньги. Также я сменила её и в свидетельствах о рождении детей. Когда я уже получила паспорт, то посмотрела по всем реестрам и оказалось, что моя новая фамилия первая в России», — говорит она.

Тагильчанка ведёт активный образ жизни, училась на PR-специалиста в педакадемии, была ведущей на радио, а также принимала участие в разных бизнес-проектах. Сейчас она развивает свой YouTube-канал, занимается съёмкой видеоинтервью с талантливыми и интересными людьми Нижнего Тагила.

«У меня была мечта создать что-то наподобие народного СМИ. Вот сейчас мы создали этот канал, дублируем на “Яндекс.Дзен” и Rutube. В дальнейшем будем продолжать формат видеоинтервью, а также планируем репортажные съёмки. Может, потом выйдем и на Россию, но пока интересно продвигать именно Урал», — сказала Татьяна Альфа.

В соцсетях мнения тагильчан по поводу смены фамилии разделились. Оказалось, что не все горожане оценили идею Татьяны, но есть и те, кто поддержал девушку.

«В жизни бы не поменяла такую красивую и знаменитую фамилию Демидова, которая звучит, на Альфа. Ну уж если так заморачиваться с переделкой всех документов, то лично я б лучше сделала псевдоним своей фамилией. Но это лично моë мнение. Никому не указываю и не навязываю», — выражает своё мнение Ксения Русинова.

«Не понимаю, в чём прикол все документы переделывать. Была фамилия намного красивее, человеческая. Сейчас как кличка у собаки, такие ассоциации. На следующем этапе жизни произойдут другие события, и опять фамилию менять», — пишет пользователь с ником Наталья Натали.

«Скоро какой-нибудь рандомный Вася поменяет фамилию на Омега или Омежка», — высказался Александр Сибирцев.

«От всей души радуюсь за тебя, что ты нашла опору, поддержку, это так важно в жизни — знать и просто слышать, что ты делаешь круто. Поздравляю тебя с новой жизнью. С таким рвением жить лучшую жизнь ты обязательно добьешься успехов. В добрый путь, Альфа», — написала Ксения Ляпц.

«Каждый сам кузнец своего счастья! Разница в том, что кто-то умеет чувствовать себя и живёт по зову души и сердца (это о Тане), а кто-то плывёт по течению и принимает всё как сложится, как принято, как навязано обществом. Успехов!» — поддерживает Татьяну Елена Шулепова.

«Крутая фамилия», — считает Алексей Шелудяков.