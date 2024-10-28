Жительница Нижнего Тагила переиграла знатоков «Что? Где? Когда?»

В третьей игре осенней серии «Что? Где? Когда?» (16+) жительница Нижнего Тагила Ирина Крицкая в составе команды телезрителей смогла обыграть знатоков, задав вопрос про художника Илью Репина. Тагильчанка поинтересовалась, зачем в определённый день недели к именитому художнику домой приходили абсолютно незнакомые, но достаточно обеспеченные люди. Команда Дениса Теплякова предположила, что гости приносили на суд живописца свои картины, чтобы Илья Ефимович смог лично оценить их талант, но на самом деле они приходили с недавно приобретёнными холстами, подписанными якобы самим Репиным, чтобы убедиться в их подлинности.

В итоге этот вопрос был признан лучшим и тагильчанка получила 300 тысяч рублей от спонсоров телепроекта.

Отметим, это не первое участие Ирины Крицкой в интеллектуальном шоу. В 2017 году вопрос тагильчанки выпадал в финале, но тогда удача была на стороне знатоков.