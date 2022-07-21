Жительница Нижнего Тагила отсудила у туроператора почти 100 тысяч рублей за испорченный отдых 

Жительница Нижнего Тагила Елена отсудила у туроператора около 100 тысяч рублей за переплаченную путёвку. Ещё до пандемии коронавируса, в начале 2020 года, женщина приобрела путёвку в Турцию у индивидуального предпринимателя, который купил её в ООО «Исеть Трэвел». Однако до туроператора дошли не все деньги и тагильчанке пришлось доплачивать за свой отдых ещё 54 395 рублей, чтобы поездка состоялась.

Тур планировался на май 2020 года, но 30 марта из-за пандемии пересечение государственной границы России было ограничено. Елене пообещали перенести поездку на октябрь того же года без изменений условий договора. После возвращения из заграничного отпуска тагильчанка обратилась в Ленинский районный суд с иском к туроператору о взыскании сверх уплаченной суммы в размере 54 395 рублей, неустойки за нарушение срока оказания услуги и за нарушение срока удовлетворения отдельного требования потребителя. Также тагильчанка просила суд взыскать в её пользу 15 тысяч рублей компенсации морального вреда, штраф, судебные и почтовые расходы.

Во время судебного разбирательства ООО «Исеть Трэвел» прекратило свою деятельность, поэтому ответчиком выступало ООО «РОЙ ТУР». В итоге суд частично удовлетворил требования тагильчанки: с компании взыскали 54 395 рублей, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда, штраф в 32 197 рублей за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя и расходы по оплате почтовых услуг в размере 246 рублей.

Туркомпания не согласилась с таким решением и обжаловала его в Свердловском областном суде, который оставил его без изменений. Таким образом, компании «РОЙ ТУР» придётся выплатить Елене 96 838 рублей.