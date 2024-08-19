Жительница Нижнего Тагила нашла в лесу брошенный автомобиль 

В редакцию АН «Между строк» обратилась тагильчанка Людмила. По словам женщины, недалеко от её дачного участка в районе Капасиха в лесном массиве стоит брошенный отечественный автомобиль ВАЗ-2105. Как отмечает жительница, брошенная «пятёрка» стоит в лесу уже долгое время. Внутри автомобиля находится одежда и другие личные вещи.

«Я испугалась, подумала, вдруг что-то случилось с хозяином машины, и решила проверить», — рассказывает Людмила.

В Госавтоинспекции журналисту АН «Между строк» пояснили, что у машины есть владелец и в лесу транспорт стоит из-за поломки.

«Установлено, что у отечественного автомобиля есть владелец. Хозяину пришлось оставить транспорт в лесу из-за поломки двигателя, но он обещает его убрать в ближайшее время», — пояснили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.