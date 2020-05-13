Жительница Нижнего Тагила лишилась более 80 тысяч рублей после установки мобильного приложения

В Нижнем Тагиле 37-летняя местная жительница лишилась более 80 тысяч рублей после того, как установила на свой смартфон специальное приложение. Накануне женщине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка, и сообщил о снятии с её карты денежных средств. Также он порекомендовал скачать на смартфон специальное приложение и назвать ему данные аккаунта. После этого более 80 тысяч рублей были перечислены на счёт злоумышленника.

Также от рук мошенников пострадал 50-летний сотрудник градообразующего предприятия, выставивший объявление о продаже газовой плиты. Ему позвонил незнакомец, выразив готовность приобрести товар. Для перечисления аванса он попросил данные карты. Помимо номера карты, мужчина назвал ещё и код, пришедший в СМС-сообщении. После этого со счёта тагильчанина пропало более 300 тысяч рублей.

Полиция Нижнего Тагила просит не доверять незнакомым людям и не сообщать им данные банковских карт. При незапланированном снятии средств с банковских счетов обратитесь в обслуживающий банк и полицию.