Жительница Нижнего Тагила ищет свидетелей того, как её припаркованный Mercedes разбивает мужчина с ружьём и в маске (ВИДЕО)

Тагильчанка Марина (имя изменено. — Прим. ред.) просит откликнуться очевидцев, которые могли стать свидетелями хулиганского поступка её бывшего гражданского мужа. По словам женщины, в ночь на 2 августа к её автомобилю Mercedes CLA 200, припаркованному возле дома № 22 по Октябрьскому проспекту, подъехал BMW X5, из которого вышел мужчина с ружьём и начал бить стёкла и отрывать ручки.

«С камер видеонаблюдения видно, что подъехала чёрная BMW X5, мужчина вышел из неё, достал из багажника ружьё и начал разбивать машину прикладом. Потом залез на крышу и начал прыгать», — рассказала АН «Между строк» Марина.

По словам автовладелицы, причиной такого поступка её бывшего возлюбленного стало решение суда насчёт их ребёнка.

«Я выиграла суд по определению места жительства нашего совместного ребёнка (1 год 8 месяцев. — Прим. ред.). Забрала в этот день сына у него. И вечером случилось то, что случилось», — поясняет женщина.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что по данному факту проводится проверка.

«2 августа в ночное время поступило сообщение от граждан, что неизвестный мужчина разбивает машину. На место выезжали сотрудники отдела полиции № 20, которые установили владелицу иномарки 1985 года рождения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность мужчины, который находился в маске. Устанавливается сумма причинённого ущерба», — отметили в полиции.

Если вы стали свидетелем этого инцидента, просьба позвонить по телефону 8 (3435) 46-99-46.