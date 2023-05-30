Жительница Нижнего Тагила ищет родственников после удочерения

Жительница Нижнего Тагила Мария Гогичаева более десяти лет пытается найти своих кровных родственников. Сейчас женщине 31 год. Примерно в 20-летнем возрасте она узнала, что её родители — приёмные, а родная мама отказалась от неё при рождении. Оказалось, что Мария до двух лет жила в доме малютки, затем её удочерили, пишет «КП-Екатеринбург». Поиски родственников начались после того, как ей удалось узнать своё настоящее имя и дату рождения.

«Помню, что папин брат случайно осёкся, почти проговорился. Мне тогда было 20 лет, я всю жизнь считала себя Ксюшей. Думала, что я родилась в сентябре, а на самом деле 24 февраля! Я поняла, что от меня что-то скрывают. Но в итоге добилась ответов», — рассказала «КП-Екатеринбург» Мария.

После того случая тагильчанка изменила отношение к себе и к родителям, которые оказались приёмными. Мария нашла в себе силы и после переосмысления ситуации поняла, как благодарна матери и отцу, которые взяли её на попечение.

«Я призналась, что узнала их тайну. Сказала, что в этом нет ничего страшного, наоборот, стала относиться к ним с совершенно другой стороны. Люди взяли чужого ребёнка, вложили в него всё, что возможно. Где бы я была, если бы не они, как бы сложилась жизнь? Страшно подумать», — говорит тагильчанка.

Благодаря активным поискам стало известно, что настоящую маму Марии зовут Мирослава Мирославовна Гогичаева (1953 года рождения). Раньше она проживала на улице Правды, 19, а потом на Тимирязева, 42. Работала учителем или завучем в школе. Возможно, у женщины была дочь и другие дети, жила с мужем. Марии удалось выяснить, что её биологическая мать умерла в 1998 году.

«Она каким-то образом получила в квартире ожоги, но за помощью к врачам не обращалась. Из-за этого начались осложнения, а следом и смерть», — уточняет Мария.

Позже стало известно, что у тагильчанки есть сестра Елена, которую удочерили и перевезли в Германию. Предположительно, сейчас ей 33 года. Мария надеется, что благодаря активным поискам ей удастся выйти на связь с родственницей и познакомить её со своей семилетней дочерью.

«Как-то мне написала девушка. Рассказала, что дружила с дочкой моей мамы, они были ровесницы, девочку звали Леной. Пока мамы обеих девочек пили, те играли, а ещё дружили и часто бывали друг у друга дома. Но потом Лену забрала опека, и больше её никто не видел», — говорит Мария.

Сейчас тагильчанка активно ищет кровных родственников через интернет и СМИ. Она уже обратилась за помощью в программу «Жди меня» и заполнила анкету. Мария говорит, что ей важна любая информация, которая каким-то образом связана с её мамой и сестрой.