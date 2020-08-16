Жительница Нижнего Тагила ездила по городам Свердловской области и обворовывала магазины

В Серове направлено в суд уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Нижнего Тагила, которая похитила товары из нескольких магазинов города. Аналогичные уголовные дела в отношении тагильчанки сейчас расследуются в ряде других городов Свердловской области.

Как рассказали в МО МВД «Серовский», в конце июня в полицию поступили заявления о хищении дорогостоящих товаров из нескольких магазинов. В частности, речь шла о комплектующих для компьютерной техники, одежде и портативной колонке. Предприниматели оценили ущерб в 80 тысяч рублей.

Предполагаемую воровку удалось выявить благодаря камерам видеонаблюдения. Через несколько дней женщину задержали в одном из серовских маркетов — её узнали сотрудники торговой точки и вызвали полицию.

В ходе следствия было установлено, что задержанная тагильчанка нигде не работает и ранее не судима. В Серов женщина приехала специально для совершения преступлений. Для беспрепятственного преодоления системы защиты она пользовалась специальным приспособлением. Имущество успела сбыть.

«В настоящее время в отношении женщины за совершение аналогичных преступлений возбуждены и расследуются уголовные дела в ряде городов Свердловской области», — добавили в полиции.

По четырём фактам краж имущества из магазинов в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Санкции статьи предусматривают наказание сроком до двух лет лишения свободы. Воровка находится под подпиской о невыезде.