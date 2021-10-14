Жительница Камышлова отсудила у ДОСААФ 72 тысячи рублей за некачественное обучение вождению

В Камышлове местная жительница подала в суд на ПОУ «Камышловская спортивно-техническая школа РО ДОСААФ России Свердловской области» из-за недостаточного количества практических часов при обучении на водительские права, пишет ЕАН.

Женщина заплатила за автокурсы 23,4 тысячи рублей. По договору, а также информации на официальном сайте автошколы, в обучение включено 56 часов практических занятий (вождение с инструктором). Однако за все время обучения она получила только 3 часа практических занятий. На систематические просьбы о проведении практических занятий инструкторы отвечали женщине предложением самостоятельного обучения вождению онлайн в интернете. Женщина обратилась за помощью в Роспотребнадзор.

«В силу ст. 708 ГК РФ сроки работ (оказания услуг) относят к существенным условиям договора. В результате образовательная организация допустила нарушения существенных условий договора и прав потребителя. Специалистом Талицкого консультационного пункта Роспотребнадзора была оказана помощь в подготовке искового заявления в суд на сумму более 45 тысяч рублей», — сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

Мировой судья судебного участка № 2 Камышловского судебного района взыскал с местного ДОСААФ стоимость обучения, неустойку за нарушение срока, компенсацию за моральный вред и штраф за неудовлетворение требований потребителя в досудебном порядке на общую сумму 72,4 тысячи рублей.