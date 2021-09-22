Жительница Каменска-Уральского нашла в подвале своего дома четыре гранаты

В Каменске-Уральском группа разминирования ОМОН Росгвардии выезжала по сообщению об обнаружении в подвале частного дома четырёх гранат, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ЕАН.

«Оперативно прибывшие на место специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии, осмотрев четыре предмета, внешне похожие на боеприпасы, установили, что это ручные гранаты без запалов со следами глубокой коррозии. Находка передана прибывшей на место следственно-оперативной группе», — сообщили в Росгвардии по Свердловской области.

Корпуса гранат женщина нашла в подвале своего дома. Как и когда они туда попали, она не знает.