Жительница Ирбита добилась удаления с YouTube видеоролика, где зафиксировано, как она нарушает закон

Жительница Ирбита через суд смогла добиться удаления видео с её участием и возмещения компенсации морального вреда за негативные комментарии под ним, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В марте 2020 года женщина увидела на YouTube три ролика, где видно, как она совершает правонарушение. В комментариях под видео пользователи оставили многочисленные негативные комментарии в её адрес.

Женщина подала иск в Ирбитский городской суд на выложившего видео пользователя. Истец заявила, что не давала разрешения на публикацию роликов с её участием и, кроме того, она испытала эмоциональные и физические страдания, когда читала оскорбительные для себя комментарии. Она требовала удалить видео, а также взыскать с разместившего его компенсацию морального вреда, расходов по уплате госпошлины в размере 2 тысячи рублей и расходов на юриста — 55 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил требования истца, обязав ответчика удалить ролики и возместить моральный вред в размере 5 тысяч рублей.

Пользователь, разместивший видео, подал апелляцию в Свердловский областной суд и просил отменить решение суда первой инстанции. Мужчина утверждал, что съёмка проходила в общественном месте и на ней зафиксированы совершённые правонарушения. Также мужчина указывал, что уже на протяжении пяти лет сотрудничает с правоохранительными органами, снимает незаконные действия людей, после чего размещает видео на YouTube и, таким образом, «проявляет активную гражданскую позицию».

Однако коллегия по гражданским делам облсуда не изменила решение предыдущей инстанции. Несмотря на то, что видеозапись действительно велась в общественном месте, истец была её объектом, а в этом случае нельзя публиковать видео частного лица без его согласия. Таким образом, облсуд оставил решение Ирбитского городского суда без изменения.

Тем не менее после просмотра ролика суд привлёк женщину к административной ответственности и назначил ей соответсвующее наказание.