Жительница Екатеринбурга отсудила у врачей 750 тысяч рублей за неправильный диагноз

Жительница Екатеринбурга Анна А. получит 750 тысяч рублей компенсации от медиков, поставивших ей неправильный диагноз, сообщает пресс-служба областного суда.

В суде установили, что Анне удалили желчный пузырь в ЦГКБ № 1, после этого она была прооперирована в областном онкоцентре. Когда начались боли в области живота, Анне провели компьютерную томографию, показавшую множественные метастазы брюшины. Женщине назначили шесть курсов химиотерапии, но после трёх ей стало совсем плохо. В итоге Анне сделали лапароскопию (небольшой надрез, через который вводится микрокамера) и увидели, что метастазов нет, а боли происходили из-за камней, выпавших в брюшную полость при удалении желчного пузыря.

У Анны четверо детей, но из-за болезни она не могла уделять им должного внимания.