Жительница Екатеринбурга отсудила у ТЦ компенсацию за разбитый нос и испорченное платье

В Екатеринбурге местная жительница отсудила у владельца торгового центра компенсацию за разбитый нос и испорченное платье. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Летом 2021 года девушка пришла на косметическую процедуру в торговый центр «Красный леопард» и после посещения салона не заметила на выходе стеклянную дверь. Екатеринбурженка сильно ударилась лицом, после чего у неё началось кровотечение из носа, а затем появились головокружение и тошнота. Пострадавшая обратилась за помощью к медикам, которые диагностировали у неё перелом носа. Все расходы на лечение девушка взяла на себя, кроме того, ей пришлось выкинуть платье, испорченное кровью.

Пострадавшая обратилась в суд с иском к ООО «ВторМетУрал», которому принадлежит торговая галерея, и просила взыскать с собственника компенсацию в размере 55 400 рублей за лечение, 5000 — за испорченное платье и ещё 1100 рублей в качестве компенсации расходов на транспорт.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил исковые требования и взыскал с ООО «ВторМетУрал» компенсацию в размере 20 тысяч рублей, а также 500 рублей за расходы на почту и копировальные услуги.

Судебное решение не устроило пострадавшую. Она обратилась с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд, где решение оставили без изменения, и оно вступило в законную силу.