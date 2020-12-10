Жительница Екатеринбурга отправила брачному аферисту из США 300 тысяч рублей

В Екатеринбурге местная жительница обратилась в отдел полиции № 15 с жалобой на обещавшего жениться на ней американца, который получил от неё деньги и не приехал, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ЕАН.

По словам заявительницы, она познакомилась с мужчиной в Facebook — якобы американец должен был переехать к ней в Екатеринбург, но не имел на это денег, и женщина взялась оплатить дорогу.

«47-летняя екатеринбурженка сообщила, что 13 ноября 2020 года несколькими переводами со своей банковской карты Сбербанка перевела 313 тысяч рублей гражданину США Генри Стар Чиадикаоби», — сообщил собеседник издания.

После перевода денег мужчина перестал выходить на связь. В полиции по факту обращения проводится проверка.