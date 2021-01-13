Жительница Екатеринбурга Ольга Калыпина с 2013 года судится с «Долговым центром», дочерней компанией ВТБ

Жительница Екатеринбурга Ольга Калыпина с 2010 года судится с банком ВТБ из-за своей ипотеки на квартиру — по её словам, помимо основного долга, ей постоянно насчитываются пени, со ссылкой на представителя общественной организации «БЛОК-ПОСТ» Дамира Садритдинова пишет E1.ru.

«Когда у человека просрочка по кредиту, начисляется ещё и неустойка. А ставка у неё выше, чем по процентам. И ошибка в том, что человек платит сумму, банк из неё берёт деньги и засовывает их в неустойку. Это крайне неправильно, потому что это тормозит погашение кредита. Человек может даже не добраться до погашения процентов, потому что они идут на неустойку. Мы, используя этот аргумент, делали контррасчёт и получили разницу», — рассказал юрист.

По словам Садритдинова, это повсеместная проблема, с которой сталкиваются клиенты многих банков, однако у Ольги ситуация уникальная: она утверждает, что уже больше десяти раз выигрывала судебные процессы против группы ВТБ.

«В 2007 году мы взяли ипотеку, а с 2010 года мы судимся с "дочкой" банка ВТБ, у меня уже больше десяти решений суда, и все в мою пользу. Мы не проиграли ни одного! Но они продолжают насчитывать пени каждый раз. Но если раньше они исполняли судебные решения [по перерасчёту долга], то теперь просто игнорируют их», — рассказывает сама Ольга Калыпина.

Она требует не только отменить повешенную на неё задолженность в 150 тысяч рублей, но и выплатить ей 48 тысяч, которые она переплатила за свой кредит. И это её заявление также удовлетворил суд в Екатеринбурге, однако банк пока так ничего и не сделал.

«Я должна им только платежи по ипотеке, а они насчитывают мне ещё и пени, которые мне не принадлежат, потому что в банке произошла какая-то ошибка. Мы очень много лет судимся, они нарушают все мои права. Мне остаётся либо рассказать вам, либо написать письмо президенту», — говорит Калыпина.

В пресс-службе ВТБ прокомментировали ситуацию.

«Изначально заёмщик оформил кредит ещё в 2007 году в банке "КИТ Финанс". К сожалению, при расчёте суммы долга кредитор допустил ошибку. В момент передачи ипотечного портфеля "КИТ Финанса" на баланс ООО "Долговой центр" (дочерняя структура банка ВТБ24) были предоставлены неверные данные о сумме кредита. Это повлияло на формирование задолженности по ипотеке и привело к дальнейшему судебному разбирательству в 2017 году. Решение суда было исполнено судебными приставами только в 2019 году, причём с ошибкой, которая так и не исправлена ФССП до настоящего времени», — объяснили в банке.

В финансовом учреждении извинились перед Калыпиной и пообещали пересчитать сумму долга.