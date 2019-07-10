Жительница Бурятии стояла в очереди на жильё 55 лет и получила отказ

В Бурятии прокуратура через суд обязала власти Улан-Удэ выдать квартиру женщине, которая стояла в очереди на жильё 55 лет, сообщает прокуратура региона.

В ходе проверки было установлено, что с декабря 1964 года женщина числилась в очереди на улучшение жилищных условий, в настоящее время её очередь значится под № 2. Однако местная администрация отказывалась выдавать ей квартиру, ссылаясь на отсутствие у неё статуса малоимущей.

Прокурор Советского района Улан-Удэ предъявил к администрации города иск в интересах женщины, требуя признать за ней права на получение жилья по договору социального найма и обязать власти предоставить ей квартиру в течение трёх месяцев. В ведомстве уточняют, что согласно Жилищному кодексу РСФСР, который действовал до 1 марта 2005 года, для постановки на учёт гражданину не требовалось быть признанным малоимущим. Суд требования прокурора удовлетворил.