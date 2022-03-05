Жительниц Нижнего Тагила с праздником весны поздравят SUP-сёрферы 

8 марта по улицам Нижнего Тагила проедет праздничный автомобиль SUP-сёрферов. Мужчины порадуют тагильчанок подарками.

«Идея появилась, как это часто бывает, спонтанно. В столь непростое время захотелось создать праздник и порадовать милых девушек. Хотели бы пожелать весны в душе и мирного неба над головой», — отмечают организаторы акции.

Праздничный автомобиль будет курсировать по улицам города с 14:00 до 17:00. Для девушек сёрферы подготовили цветы и мобильную фотозону, а также подарки от команды клуба SUP-бордов.