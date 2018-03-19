Жители Волгоградской области проголосовали за смену часового пояса

Более 58% жителей Волгоградской области проголосовали на референдуме за перевод времени на час вперёд, со ссылкой на представителя регионального избиркома пишет РИА Новости.

«После обработки 99% протоколов результаты следующие: 58,82% проголосовавших выбрали позицию "Да", предусматривающую переход на московское время плюс 1 час, 40,17% проголосовавших выбрали позицию "Нет", предусматривающую сохранение московского времени», — сказала она.

Референдум о переводе времени в области провели одновременно с голосованием на президентских выборах 18 марта. Этот вопрос в регионе обсуждали последние два года. Сейчас Москва и Волгоград находятся в одном часовом поясе.

Результаты референдума должны утвердить областная дума и затем Госдума. Отменить решение о переводе часов можно будет через два года, после ещё одного референдума.