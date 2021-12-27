Жители Вагонки соорудили в своём дворе горки и снежную крепость для детей

Жители дома № 2 на улице Бобкова в Нижнем Тагиле сделали для своих детей ледяную горку и снежную крепость. По их словам, уже не первый год они просят управляющую компанию заняться внешним видом двора. Перед Новым годом жильцы девятиэтажки решили своими силами построить для детей небольшой снежный городок.

«Моя мама Елена Алексеевна Бельтюкова организовала группу активных жильцов. Я приехала в гости, и у меня покатились слёзы от гордости. Они сами построили большую горку. Дети с радостью помогали родителям. В общем деле участвовали и те, у кого нет своих детей. Без денег, своими силами и возможностями — всё ради малышей», — рассказывает Дарья Доронина.

По словам жителей, в доме проживает очень много детей, но детская площадка состоит из одной песочницы и двух качелей. Снег для горок и крепости привёз один из жильцов, который работает водителем самосвала.

Теперь во дворе есть две горки: одна для малышей, другая, 5-метровая, для детей постарше. А ребята сами строят снежную крепость и лепят фигурки зверей.